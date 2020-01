Filmblüten in Grevenbroich: Kino-Geld in Kapellen aufgetaucht.

Grevenbroich Sieben 50-Euro-Scheine lagen neben Mülltonnen. Der Finder übergab sie der Polizei.

Auch im Fall von Kapellen gilt die eindringliche Warnung der Kreispolizeibehörde: Wer in einem Anfall von Übermut versucht, mit einem falschen Fünfziger echte Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen, macht sich strafbar. Gerade so, als wolle man Falschgeld in Verkehr bringen, was es bin zu diesem Bezahlversuch rein rechtlich nicht ist. Der Besitz von Movie-Geld allein ist nicht strafbar.

Bei genauem Hinsehen enthalten die täuschend echt nachgemachten Geldscheine eine ganze Reihe von Hinweisen auf ihre fehlende Echtheit. Auf vielen Scheinen steht ausdrücklich: „This is not legal. It is to be use used for motion props“, frei übersetzt: Kein Zahlungsmittel, sondern zur Verwendung in Filmproduktionen. Es fehlen die üblichen Sicherheitsmerkmale von Euroscheinen: Wasserzeichen, Silberstreifen und Hologramm. Und: Der „Euro“ Schriftzug ist durch das Wort „Prop“ ersetzt; allerdings durch dieselbe Schriftart und –farbe.