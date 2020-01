Musik, Ausstellungen, Vorträge in Grevenbroich : Wie die Kultur mit wenigen Mitteln viel erreicht

Hagen Rether verbindet am 10. Oktober 2020 in seinem Programm „Liebe“ lockere Klavierakkorde mit bitterbösen Wahrheiten. Foto: Klaus Dieker

Grevenbroich Eigentlich soll der Kulturkalender in jede Sakko-Tasche passen oder unauffällig in die Damenhandtasche gleiten. Doch dafür ist das Brevier viel zu dick.

Bei Ausstellungseröffnungen oder vor Kindern tritt Stefan Pelzer-Florack selbst auf. Er spielt Gitarre und zupft den Bass in der Band „Link in the Chain“. „Der Eigenbeitrag hilft uns, mit den städtischen Mitteln zu wirtschaften.“ Zudem habe er gegenüber Musikern und Veranstaltern ein gutes Standing. „So konnten wir bereits zahlreiche Konzerte in Grevenbroich ermöglichen.