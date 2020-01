Neujahrsempfang in Grevenbroich : Stadt erwartet 400 Gäste in der Alten Feuerwache

Stadt erwartet 400 Gäste in der Alten Feuerwache

Neujahrsempfang in Grevenbroich

Grevenbroich Kunst und Kultur, Fotos und natürlich zahlreiche Gespräche warten beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitag, 10. Januar, auf die geladenen Gäste – an einem neuen Ort.

In den vergangenen Jahren hatte Bürgermeister Klaus Krützen zu dem Event ins Foyer der Sparkasse Neuss an der Karl-Oberbach-Straße eingeladen. „Wegen Renovierungsarbeiten in der Sparkasse haben wir uns diesmal für die Alte Feuerwache entscheiden“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. Wegen dieser Arbeiten kann das Foyer im Geldinstitut laut Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser zurzeit für Veranstaltungen nicht genutzt werden, „der Kundenbetrieb läuft ohne Einschränkungen weiter“. Auch etwa das Alte Schloss und Kloster Langwaden wurden schon für den Stadt-Empfang genutzt.