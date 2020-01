Innenstadtverkehr in Grevenbroich : Die Fußgängerzone wird abgepollert

Diese Lieferwagen waren vor 11 Uhr in der Fußgängerzone, dann müssen sie draußen sein. Um das Fahrtverbot durchzusetzen, installiert die Stadt nun automatische Poller. Foto: C. Sommerfeld. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Die Stadt macht ernst: Im Frühjahr werden an Zufahrten zur Fußgängerzone Poller installiert, um nach 11 Uhr Lieferverkehr draußen zu halten. Die SPD schlägt zudem eine City-Logistik mit Mikro-Depot und E-Lasträdern vor.

Die Fußgängerzone soll mehr als heute ihrem Namen gerecht werden – tagsüber nur Fußgängern zugänglich sein. Die Stadt will von 11 bis 19 Uhr den Autoverkehr konsequenter draußen halten. Dafür sollen im Frühjahr an drei Zufahrten zur Zone – am Marktplatz, an der Kölner und Breite Straße – je zwei hydraulisch versenkbare Poller installiert werden. „Wir erhalten seit längerem Beschwerden, dass auch nach 11 Uhr trotz Verbot oft Fahrzeuge in der Fußgängerzone anzutreffen sind – wir haben den Eindruck, dass das zunimmt“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner.