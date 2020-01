Vereine und Pfarre St. Clemens in Kapellen : Großes Benefiz-Event für die neue Orgel

Kapellen Eine neue Orgel benötigt die Kapellener Pfarre St. Clemens – das Engagement für dieses Ziel geht weit über die Kirchengemeinde hinaus. Um Spenden zu sammeln, ist für kommenden Sonntag, 12. Januar, eine große Benefizveranstaltung „Kapellener Vereine für St. Clemens“ mit viel Musik im beheizten Festzelt auf dem Schützenplatz an der Talstraße geplant.

Um 11 Uhr beginnt dort ein Feldgottesdienst. Danach laden die „Fidelen Granufinken“ mit Peter Kempermann zum Schunkeln ein. Eine Jugendgruppe des TV Jahn Kapellen wird Ausschnitte aus ihrem Programm präsentieren, bevor das Tambourkorps „Frisch Auf“ Kapellen und die „Band of the Grenadier Guards“ aufspielen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Kirchenvorstand von St. Clemens hofft, dass dabei viele Spenden für das neue Musikinstrument zusammenkommen. Eine Besonderheit: Das Geld wird in einer großen, der Kirche St. Clemens nachempfundenen Spardose gesammelt.

Die heutige Orgel hat Mängel, wurde vom Sachverständigen des Erzbistums „als armselig klingend und äußerlich an Hässlichkeit kaum zu überbieten“ beschrieben. Die Gemeinde will eine gebrauchte Seifert-Orgel von 1959 kaufen. Kostenpunkt: 300.000 bis 400.000 Euro. Aus Köln kommt ein Zuschuss von 40.000 Euro, 30.000 weitere Euro sind bereits gesammelt. Das Projekt ist ein Kraftakt, schließlich muss die Pfarre auch 30 Prozent der rund 1,5 Millionen Euro Kosten für die laufende Kirchensanierung stemmen.

Für das Orgel-Projekt ziehen nun viele an einem Strang. Da das Grenadierkorps Kapellen am Wochenende zum Neujahrsschießen und Grenadierfest einlädt, steht das Zelt für eine weitere Veranstaltung zur Verfügung. Das Neujahrsschießen für Grevenbroicher Schützenzüge startet am Freitag, 10. Januar, 18.30 Uhr. Am Samstag folgt um 19 Uhr das Grenadierfest mit der Band „The Real Tones“, dabei werden Thorsten und Kristina Hüttner gekrönt. cso-