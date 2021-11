Rückbau in Grevenbroich : Abrissbagger „knabbern“ an der alten Polizeiwache

Die Abrissarbeiten an der Lindenstraße sind weit vorangeschritten. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der 80er-Jahre-Bau an der Lindenstraße wird von zwei Abbruchbaggern zerschnitten. Die Arbeiter haben nicht viel Platz. Für viele Grevenbroicher ist die Baustelle ein Hingucker.

Der Abriss der alten Polizeiwache an der Lindenstraße ist in die letzte Phase gegangen: Nachdem in den vergangenen Wochen das Innenleben des 80er-Jahre-Baus zerlegt worden war, sind dem Gebäude nun zwei Abrissbagger zu Leibe gerückt. Mit scherenartigen Aufsätzen greifen sie ein Stück Beton nach dem anderen heraus – ein Drittel der früheren Wache ist bereits am Mittwoch abgerissen worden.

Die Arbeiter auf der Baustelle müssen dabei Fingerspitzengefühl an den Tag legen: Denn direkt an das Abbruchobjekt grenzt der jüngst bezogene Polizei-Neubau. Außerdem ist zur stark befahrenen Lindenstraße kaum Platz. Damit es beim Herausreißen der einzelnen Gebäudeteile nicht zu stark staubt, wird die Stelle, an der die Bagger schneiden, mit Wasser bespritzt.