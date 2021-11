Geschenk-Idee mit Produkten aus der Schlossstadt : „Grevenbroicher Originale“ kommen per Box ins Haus

Grevenbroich Das Stadtmarketing hat jetzt eine besondere Geschenkbox herausgegeben. Unter dem Titel „Grevenbroicher Originale“ beinhaltet sie ausschließlich Produkte aus der Schlossstadt. Der Karton wurde in Zusammenarbeit mit dem in Wevelinghoven gegründeten Verein „Brauchtum hilft“ realisiert – rechtzeitig vor dem nun startenden Weihnachtsgeschäft.

„Für die erste Version haben wir insgesamt fünf Unternehmen ausgewählt, die ihre Produkte in Grevenbroich produzieren und verkaufen“, sagt Andrea Istas, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Mit dabei sind „Grevenwurz“ mit Gewürzmischungen fürs Barbecue, „Châvi“ mit einem Wermut, Ernst Petri mit Saucen-Kreationen, Angela Berg mit dem Honig eigener Bienenvölker und die Mühle Kottmann mit einer Backmischung für Weckmänner. Dazu gibt es in dieser Auflage die „Karitative Socke“ vom Verein „Brauchtum hilft“ und einen Stadtgutschein im Wert von zehn Euro, der in mehr als 70 Geschäften eingelöst werden kann.

„Das soll erst einmal ein Aufschlag sein. Läuft es gut, kann die Geschenkbox in Zukunft mit anderen Produkten aus unserer Stadt weiter ausgebaut werden“, berichtet Istas. Angedacht ist zum Beispiel ein Online-Shop mit Grevenbroicher Produkten, die nach Wahl zusammengestellt werden können. Der Wert der aktuellen Box liegt bei rund 56 Euro, der Verkaufspreis beträgt 49 Euro. Von diesem Betrag gehen sechs Euro als Sofortspende an den Verein „Grevenbroich packt an“, der sich im Stadtgebiet um obdachlose Menschen kümmert. „Brauchtum hilft“ verdoppelt den Spendenbetrag je Box auf zwölf Euro.

Die Geschenk-Box kann ab sofort über die Webseite stadtmarketing-grevenbroich.de vorbestellt werden. Die Ausgabe startet ab Montag, 22. November, per Versand. Wer möchte, kann den Karton aber auch in den Geschäften „Your Suit“ (Bahnstraße 21) und „Peter sei selig“ (Auf der Schanze 26) selbst abholen. Langfristig denkt Andrea Istas daran, eine Art Geschäftsstelle in der Innenstadt einzurichten, in der nicht nur Informationen für Touristen, sondern auch Produkte aus Grevenbroich angeboten werden sollen.