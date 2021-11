Hobby-Gärtner in Grevenbroich : Kreisverband zeichnet schöne Gärten und Hochbeete aus

Grevenbroich Mit ihrem traditionellen Herbstfest feierten die Gartenbauvereine im Rhein-Kreis Neuss den Abschluss des Jahres. Vorsitzender Hans Peter Kirchhof ehrte bei dieser Gelegenheit nicht nur die Jubilare, sondern auch die Sieger der Gartenwettbewerbe.

Neu war der Veranstaltungsort: Die Hobbygärtner trafen sich erstmals im Saal der Gaststätte „Struppe’s“ in Allrath. Zuvor hatten sie jahrelang im Haus Neurath gefeiert. Einem Trend folgend, hatte der Kreisverband in diesem Jahr einen Wettbewerb für das schönste Hochbeet ausgelobt. „Die einzelnen Beiträge sollten im Frühjahr besichtigt werden, doch die Pandemie machte uns einen Strich durch die Rechnung – wir mussten den Termin auf den Sommer verschieben“, schildert Kirchhof. Das sei für manchen Teilnehmer ärgerlich gewesen, da er seine Hochbeete mit Frühjahrsblühern bestückt hatte. Der Jury blieb daher nichts anderes übrig, als einige Beete anhand von Fotografien zu bewerten.

Am meisten beeindruckte die Preisrichter das Hochbeet von Paul Diestelhorst vom Obst- und Gartenbauverein Frimmersdorf, der sich nun mit dem Titel Kreissieger schmücken kann. Ein Sonderpreis ging an die Montessori-Kita in Jüchen, deren Kinder mit ihren Eltern ein schmuckes Beet angelegt hatten. In der Kategorie Haus- und Ziergarten holte sich Helmut Hülser vom Gartenbauverein Kleinenbroich den begehrten Kreistitel. Der erste Platz ging an Familie Klever vom Obst- und Gartenbauverein Gustorf-Gindorf.