Mit historischen Bildern durchs Jahr 2022 : Neukirchener Heimatkalender zeigt alte Fotos aus dem Dorf

Neukirchen Wie die Neukirchener feierten und lebten zeigt die neueste Auflage des Heimatkalenders, der vom Dorfverein herausgegeben wurde. Erstmals wird er nicht an alle Haushalt verkauft. Wo das Druckwerk kostenlos erhältlich ist.

Das Druckwerk, das einmal mehr von Sponsoren finanziert wurde, lädt dazu ein bekannte Gesichter zu entdecken. Etwa auf dem Foto einer Kindergartengruppe von 1965, vom Schützenfest vor 61 Jahren und vom Feuerwehr-Jubiläum in den Achtzigern. Zu sehen ist auch Gastwirt Heinz Stammen, der Ende der 50er Jahre beim Sandbahnrennen in Kapellen ein Motorrad gewann.

Neu ist in diesem Jahr, dass der Kalender nicht mehr ins Haus kommt. Auf eine direkte Verteilung an alle Haushalte wird in diesem Jahr verzichtet. Dabei spielt auch das Schonen von Ressourcen ein Rolle: „Es soll vermieden werden, dass Bewohner einen Kalender bekommen, die ihn nicht wollen und diesen dann entsorgen“, sagt Quack. Den Kalender gibt es bei Edeka, bei Offer, in der Volksbank und bei Stenbrock.