Nahe des Elsbachtunnels : „Dschungel“ für Erftloft-Projekt in Grevenbroich gerodet

Auf dem Grundstück gegenüber der Volksbank an der Kaplan-Hahn-Straße ist der dichte Bewuchs gerodet worden. Die Grafik links zeigt, wie die Erftlofts später aussehen sollen. Fotos: cka, stan (Archiv), Viva Architects Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Kahlschlag an der Kaplan-Hahn-Straße: Nach der Rodung wird deutlich, wie groß das Grundstück ist. Der Investor Peker will dort 2023 mit dem Bau der Erftlofts beginnen: 105 Wohneinheiten. An der nahen Montzstraße geht’s am Montag los.