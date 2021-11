Verein „Grevenbroich packt an“ erneut aktiv : Weihnachtsaktion für Obdachlose in Grevenbroich

Grevenbroich Der Verein „Grevenbroich packt an“ organisiert „Weihnachten im Schuhkarton“. Wer sich über die Spenden freut und was alles in den Karton gepackt werden kann.

Damit Obdachlose an Weihnachten auch ein schönes Fest genießen können, machen sich einige Grevenbroicher in der Adventszeit für sie stark: Yogalehrerin Claudia Middeldorf und die Leiterin des Vereins „Grevenbroich packt an“ (GPA), Jana Marx, planen bereits zum sechsten Mal die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Dabei geht es darum, dass Bürger Päckchen für Obdachlose packen, die sie mit kleinen Geschenken füllen. 78 Männer, 44 Frauen, fünf Hunde und drei Katzen dürfen sich in diesem Jahr über Weihnachtsgeschenke freuen. Für die Kinder gibt es eine gesonderte Päckchen-Aktion, organisiert von einer alten Dame aus Grevenbroich. Durch die Corona-Pandemie gibt es 2021 mehr Obdachlose als in den Vorjahren.