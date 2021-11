Gebäude am Erkelenzer Bahnhof : Amtsgericht wird ab Montag abgerissen

Erkelenz Am Erkelenzer Freiheitsplatz soll anschließend ein Neubau mit Wohnungen und Geschäften entstehen. Die Abrissarbeiten werden sich bis ins kommende Frühjahr ziehen.

Zu den schönsten Gebäuden der Stadt zählte es definitiv nicht, dennoch prägte das alte Amtsgericht am Freiheitsplatz über Jahrzehnte das Erkelenzer Stadtbild. Ab Montag rücken nun die Bagger an, das Gebäude vor dem Erkelenzer Bahnhof wird in den kommenden Monaten dem Erdboden gleich gemacht. Einst waren in dem Zweckbau das 1961 errichtete Amtsgericht und die 1970 fertiggestellte Polizeiwache untergebracht.