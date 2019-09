Vorverkauf für das Festival : Leichter zum Parookaville-Ticket

WEEZE Neuerung beim Electro-Festival. Erstmals können die Fans Karten ohne Vorregistrierung kaufen. Der Andrang wird sicher wieder groß sein.

Das Parookaville-Festival im Juli war wieder ein Mega-Spektakel. 85.000 Tickets wurden für das Drei-Tages-Konzert mit den Größen der Electro-Dance-Szene abgesetzt. Ausverkauft. Und ein Ende scheint nicht abzusehen, auch für das Festival im kommenden Jahr ist die Nachfrage bereits groß. Wie groß genau, dass können die Organisatoren diesmal aber nicht ganz so genau wie in den Vorjahren abschätzen. Denn bislang war es so, dass sich alle Interessenten für ein Ticket bereits in einer so genannten „Pre-Registration“ voreintragen mussten, um dann zum Vorverkaufsstart eine der begehrten Karten zu bekommen. Diesmal fällt diese Vorregistrierungsphase komplett weg. Das sei benutzerfreundlicher, heißt es. „Wir haben in mittlerweile fünf Jahren so viel Erfahrungswerte für Serverlasten und -strukturen sammeln können, dass es technisch keine Probleme mehr geben sollte“, so die Veranstalter.