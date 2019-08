Goch : Abenteuer Vorlesen im September in der Gocher Stadtbücherei

Im Monat September wird freitags in der Stadtbücherei Goch vorgelesen.

(RP) Am Freitag, 6. September, lesen die Vorlesepatinnen Ursula van de Linde und Monika Jentjens jeweils um 15 Uhr und um 15.45 Uhr in der Gocher Stadtbücherei aus dem Bilderbuch „Der kleine Waschbär Waschmichnicht“ für Kinder von 3-5 Jahren vor. „Ein richtiger Waschbär wäscht sich täglich und für sein Leben gern“, sagt Mama Waschbär. Doch der kleine Waschbär Waschmichnicht will sich nicht waschen. Auch nicht im Fluss mit dem wunderbarsten klarsten Waschwasser der Welt. Streng genommen will er nicht mal in die Nähe von irgendeinem Wasser. Schwups, da versteckt er sich lieber unter seinem Bett, im tiefen Matsch bei den Schweinen oder in einer der Mülltonnen hinterm Wald. Am Ende ist der kleine Waschbär so schmutzig, dass ihn sogar die Stinktiere für einen von sich halten! Aber das ist dem kleinen Waschbären dann doch nicht so recht ... vielleicht sollte er das mit dem Waschen doch einmal probieren? Ein Topthema aus dem Kinderalltag – von der Spiegel-Bestsellerautorin und „Hummel-Bommel“-Autorin Britta Sabbag charmant umgesetzt.