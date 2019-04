Goch : Abenteuer Vorlesen in der Gocher Stadtbücherei

GOCH ( In der Stadtbücherei Goch wird viermal freitags im Monat Mai vorgelesen.

Am Freitag, 3. Mai, lesen die Vorlesepaten Renate Kaiser und Anneke Schenk ab 15 Uhr und um 15.45 Uhr in der Gocher Stadtbücherei aus dem Bilderbuch „Ein Garten für alle“ für Kinder von drei bis fünf Jahren vor. Der Bär träumt schon lange von einem eigenen Garten im Wald. Fleißig gräbt, sät und pflanzt er. Doch am nächsten Morgen ist alles verwüstet. Er legt sich auf die Lauer.

Am Freitag, 10. Mai, liest Vorlesepatin Renate Kaiser ab 16 Uhr aus dem Bilderbuch „Mias Bohne“ vor. Mia wünscht sich ein Tier. Am liebsten hätte sie einen Elefanten. Doch Mama denkt da ganz praktisch. Und so bekommt Mia eine Bohne.

Ein Bilderbuchkino der besonderen Art beginnt am Freitag, 24. Mai, um 16 Uhr in der Gocher Stadtbücherei. Es wird für Kinder ab fünf Jahren eine Geschichte auf Deutsch und auf Polnisch vorgelesen. Elzbieta Hoefs liest aus dem beliebten Bilderbuch „Alles vermurkst“ von Nele Moost in ihrer Muttersprache Polnisch vor. Die deutsche Version wird von Vorlesepatin Ursula von der Linde erzählt. Alle sollen mithelfen. Kein Problem für den kleinen Raben Socke, oder? Doch ganz so leicht ist es nicht: Erst lässt er sich ablenken, dann verstrickt er sich mit Frau Dachs in eine Diskussion über richtiges Helfen, stört mit seinem Helfen die anderen und am Ende ist alles vermurkst. Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die Lust haben, eine andere Sprache kennenzulernen und auch die eigene zu entdecken. Wer sich mit fremdsprachiger Kinderliteratur eindecken möchte, der findet in der Stadtbücherei Goch jede Menge Bilder- und Kinderbücher in verschiedenen Sprachen.