Goch : Abenteuer Vorlesen für Kinder im Juni

Goch (RP) In der Stadtbücherei Goch sind die Vorlesepatinnen zu Gast. Am Freitag, 7. Juni, um 15 und 15.45 Uhr lesen Waltraut Könings und Monika Jentjens aus dem Buch „Kleiner Panda“ für Kinder von drei bis fünf Jahren.

Darin geht es um Robert, einen Panda, der aus der Fremde kommt und sofort die Aufmerksamkeit aller Tiere genießt. Da wird Panda Pai neidisch und macht sich auf die Suche nach Verbündeten. Doch will Pai sich dem Neuankömmling gegenüber so unfreundlich verhalten wie der engstirnige Dachs?

Am Freitag, 14. Juni, liest Vorlesepatin Brigitte Motzki um 16 Uhr aus dem Bilderbuch „Jim Knopf im Land der Pyramiden“. Jim und sein Freund Lukas besuchen die Pyramiden in Ägypten, aus denen seit Tagen ein unheimliches Geheule tönt und alle in Angst und Schrecken versetzt. Jim und Lukas beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen.