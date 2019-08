Uedem : Frauenchor „pro musica“ Uedem singt in Kapelle von Banneux

Uedem Frauen aus Uedem fahren nach Belgien und geben ein Konzert.

(RP) Vor zwei Jahren waren die Frauen vom Frauenchor „pro musica“ 1989 Uedem mit ihrem Chorleiter Manfred Hendricks auf ihrer Konzertreise in Belgien und den Niederlanden. Das Programm „Monastère invisible“ (Das unsichtbare Kloster) begeisterte dabei in der Botschaftskapelle im Wallfahrtsort Banneaux in Belgien derart, dass der Frauenchor aus Uedem in diesem Jahr eine offizielle Einladung bekam: Am Sonntag, den 29. September, wird der Frauenchor „pro musica“ 1989 Uedem das Pontifikalamt mit Weihbischof König aus Paderborn vor etwa 1500 Gästen musikalisch gestalten.