Uedem : Wechselbetrüger erbeuten Geld aus Supermarktkasse

Uedem Trickbetrug in Uedemer Supermarkt: 2100 Euro aus Kasse verschwunden.

(RP) Vier unbekannte Trickbetrüger haben am Montag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Uedem mit einem Wechselgeldtrick rund 2100 Euro erbeutet.