Pfalzdorf : Langlebige Oldies und ein Königspaar

Beim Pfalzdorfer Oldtimer-Treffen am Bahnhof konnte man so viele alte Schätzchen bewundern wie nie zuvor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Über 400 historische Fahrzeuge waren zu bewundern beim 12. Oldtimertreff des MSC Flott-Weg in Pfalzdorf. Ingo I. Paulus und Anne-Merle I. Kohlschreiber sind das neue Schützenkönigspaar in Pfalzdorf.

. Die Festwiese bei Tophofen, dem Hotel Auler in Pfalzdorf, war beinahe zu klein. Mehr als 400 Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind, waren zum 12. Oldtimertreff des Motorsportclubs (MSC) „Flott-Weg“ gekommen. „Wir haben mehr Teilnehmer als je zuvor“, bestätigte Willi Lörcks vom MSC und zeigte auf den riesigen Berg von Anmeldungen, die noch gar nicht alle gezählt waren. Bei schönstem Sonnenschein, und mit zahlreichen Besuchern in bester Stimmung hatte die beliebte Veranstaltung beste Bedingungen.

Auch für den Schützenverein Pfalzdorf 1926 war es ein gelungener Festtag. Seit zwölf Jahren kooperieren die beiden Vereine und gestalten gemeinsam das Festwochenende mit Königsschießen und Oldtimertreff. Der stärkste Andrang am Nennbüro des MSC war laut Veranstalter am frühen Vormittag. In langen Schlangen warteten die Besitzer der alten „Schätzchen“. Die Sonne ließ das Chrom blitzen und den makellosen Lack leuchten. Was alle Oldie-Halter eint, ist die Fähigkeit, selbst zu schrauben. „Das Schrauben entspannt genauso wie das entschleunigte Fahren“, sagte Reiner Queling aus Kranenburg. Zusammen mit seiner Ehefrau Hedwig hat er sich einen Lieferwagen Citroen HZ aus dem Jahre 1952 angeschafft. „Keksdose“ nennen sie ihn und bauten ihn um zu einem schmucken Verkaufswagen für Spekulatius und Poffertjes.

info Weitere Ergebnisse der Schießwettbewerbe Jugendabteilung Prinzenschießen: Kopf: Nando von Beijersbergen. Rechter Flügel: Tim Zaadelaar. Linker Flügel: Anne-Merle Kohlschreiber. Rumpf: Tim Zaadelaar, neuer Prinz in spe.



Schülerprinz Mit Lasergewehr Paul Putz.



Herren Kopf: Henning Möckel. Rechter Flügel: Michael Hans. Linker Flügel: Ingo Paulus.



Damen Kopf: Sabine Berger. Rechter Flügel: Karina Hans. Linker Flügel: Doris Huismann.

Gleich daneben hatten sie ihr knallrotes Gogomobil, Baujahr 1962, geparkt. Es ist stilecht mit Wackelhund auf der Hutablage und nostalgischem Reisekoffer außen auf dem Kofferraum. Zum ersten Mal war in Pfalzdorf eine Reihe von alten Feuerwehrfahrzeugen dabei. Lukas Meschnig aus Nierswalde präsentierte einen VW LT 31 aus dem Jahre 1981. „Das war ein TSF (Tragkraftspritzen-Fahrzeug) und stammt aus Schleswig, wo es bis 2001 im Dienst war“, sagte Meschnig. Oldtimer seien sein Hobby, weil ihn die besonders langlebige Technik begeistere. „Man kann mit einfachen Mitteln den Motor selbst instand halten, das ist bei modernen Fahrzeugen nicht mehr so“, betonte er. Dies bestätigte auch Thomas Killemann aus Kalkar über seine „Norton“, Baujahr 1974. Das Motorrad komme mit seinen 50 PS auch heute noch an die 200 KM/h. „Ich bevorzuge aber das entspanntere „Genußfahren““, erklärte er. Die Maschine habe auch eine besondere Bedeutung für ihn, denn genau so ein Motorrad habe sein Vater gefahren, und er selbst habe als Kind auf dem Beifahrersitz gesessen.

Ältestes Schmuckstück der Schau war eine schwarze Motosacoche von 1932. Mit ihren 87 Jahren ist sie genau sieben Jahre älter als ihr Besitzer, der Klever Sammler Martin Smits. Als Stammgast in Pfalzdorf präsentiert er dort jedes Jahr ein anderes seiner insgesamt 40 Motorräder aus alter Zeit. „Es ist wunderschön in Pfalzdorf“, sagten Petra und Thomas Koenen aus Appeldorn, die in passendem Outfit der 50er Jahre mit ihrem Ford Popular 103e aus dem Jahre 1954 vorfuhren. Hier stimme die Atmosphäre, das Fachsimpeln – „Benzingespräche“ genannt – und das beliebte Frühstück sowie weitere Leckereien für das leibliche Wohl, serviert vom Wirtsehepaar Konrad und Beate Tophofen.

König Ingo I. Paulus mit Anne-Merle I. Kohlschreiber. Foto: Schützen