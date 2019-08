Lokalpolitik : 25-Jähriger will SPD in Schwung bringen

25-Jähriger will SPD in Schwung bringen

Kalkar Sein Amtsvorgänger hatte es in Kalkar nur ein halbes Jahr ausgehalten, Kai-Uwe-Ekers sprang zunächst einmal nur kommissarisch ein. Aber inzwischen ist er ordentlich gewählter Vorsitzender der Kalkarer Sozialdemokraten.

Einige Wochen vor der Europawahl hatte Dirk Schoemakers, der die Funktion erst seit März 2018 inne hatte, den Genossen mitgeteilt, den Vorsitz der SPD Kalkar wieder abgeben zu wollen. Er habe sogar vor, aus der Partei auszutreten – aus bundes- und europapolitischen Gründen. Nicht der geeignete Zeitpunkt, damit an die Öffentlichkeit zu treten, befand der verbleibende Vorstand. Nachdem Schoemakers am 12. April Nägel mit Köpfen machte, stellte sich Kai-Uwe Ekers, bis dahin Schriftführer des Ortsvereins, zur Verfügung. Mit der Zusage, auch längerfristig SPD-Chef in Kalkar bleiben zu wollen, wenn die Mitglieder dies so wünschten. Am 24. Juli wählten sie den erst 25-jährigen Ekers tatsächlich zum Vorsitzenden. Und der ist entschlossen, zu retten, was zu retten ist.