Hönnepel : Alexandra I. ist neue Schützenkönigin in Hönnepel

Königschießen in Hönnepel: Es regiert eine Frau.

Nun können die weiteren Feierlichkeiten am letzten Augustwochenende starten. Die Kinderbelustigung beginnt am Freitag ab 15.30 Uhr. Dann wird der Kinderschützenkönig mit Laser ausgeschossen. Ab 20 Uhr ist Beach-Party-Time im Zelt am Ritter-Elbert-Zentrum. Für die entspannte Beach-Stimmung sorgen bunte Cocktails an der Bar, Sangria-Eimer und andere kühle Getränke. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Weiter geht es am Samstag, 31. August, um 18 Uhr, mit dem Antreten der Schützen am Festzelt. Die heilige Messe in St. Regenfledis mit Proklamation, Kranzniederlegung und Fahnenschwenken beginnt um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr wird im Festzelt das Tanzbein geschwungen. Der Eintritt ist frei.