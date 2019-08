Schützen in Düsseldorf : China Girl goes Schützenfest

Das Königspaar 2019/20 in Heerdt: Lijuan und Günter Heidenreich kommen bei den Schützen im Stadtteil gut an. Foto: Andreas Lohmann

Die Schützen in Heerdt haben erstmals in ihrer Geschichte eine Königin. Dass mit Lijuan Heidenreich eine Chinesin auf dem Thron sitzt, ist sogar bundesweit eine Premiere. Die 45-jährige Dolmetscherin weiß, sich in Szene zu setzen.

Beim Königsvogelschießen im vergangenen Jahr wurde in Heerdt Geschichte geschrieben. Der St. Sebastianus Schützenverein Heerdt wird in dieser Saison erstmals von einer Königin regiert. Ein weiteres Novum: Ihre Majestät Lijuan Heidenreich stammt aus China. Nach Recherche des Heerdter Schützenvorstands ist dies bisher einmalig in der Bundesrepublik.

Die 45-jährige Königin stammt aus der Millionenstadt Dalian in Nordostchina, nicht fern der Grenze zu Nordkorea. Fast sieben Millionen Menschen leben in der Hafenstadt, die zu den wirtschaftsstärksten Metropolen in China zählt. Lijuan lebt erst seit ein paar Jahren in Deutschland. Sie lernte Ehemann Günter während ihrer Tätigkeit als Dolmetscherin in ihrer Heimat kennen und lieben und folgte ihm dann recht schnell ins beschauliche Heerdt.

Info Höhepunkte des Schützenfestes Freitag „Heerdt rockt!“ mit DJ Theo ab 20 Uhr im Festzelt



Samstag Heerdter Heimatabend mit „De Räuber“ (ab 20 Uhr)



Sonntag Festzug durch Heerdt ab 14 Uhr, Parade um 16 Uhr auf der Rheinallee



Montag Ball der Kompaniekönigspaare (ab 19 Uhr)

Durch ihn kam sie in Berührung mit dem lokalen Schützenwesen, da Günter Heidenreich aus einer Heerdter Schützendynastie stammt. Als sie zum ersten Mal einen Schützenumzug und die Königspaare in ihren festlichen Kleidern in der Kutsche sah, war sie sofort begeistert – und wollte das auch mal erleben. Die Ausführungen des Ehegatten, wie es sich mit dem Schützenwesen im Stadtteil verhält, und die Erklärung, dass sie erst einmal Mitglied im Schützenverein werden müsse, blieb nicht folgenlos, denn Lijuan ist keine Frau, die Entscheidungen auf die lange Bank schiebt. Und da eine Nichte Mitglied im ohnehin von Frauen dominierten Grenadierzug „Dorfschwalben“ ist, war ein Zugang schnell gefunden. Die 45-Jährige fühlte sich direkt heimisch und wurde im Jahr 2015 Mitglied.

Nachdem Lijuan in den ersten drei Jahren sozusagen die Schützen-Ausbildung absolvierte, übersprang sie die Gesellenprüfung und machte mit Bravour direkt ihr Meisterstück: den Schuss auf die Regimentskönigsplatte im vergangenen Jahr mit dem ersten Versuch. „Mein Mann hat mir das Schießen beigebracht, ich wollte mich ja nicht blamieren“, sagt Lijuan. Seither findet man sie auf allen Veranstaltungen, die das linksrheinische Brauchtum zu bieten hat. Mit Eifer und unbändiger Freude übernimmt sie sämtliche Aufgaben, die eine Königin zu absolvieren hat. Jetzt schon legendär sind ihre Reden auf Krönungsbällen, die sie sympathisch und sehr gerne auch in chinesischer Sprache beginnt. „Dann schauen immer alle zuerst etwas ratlos, aber ich übersetze natürlich später alles“, erzählt die Dolmetscherin.

Die Familie von Lijuan Heidenreich stammt aus der Millionenstadt Dalian. Der Vater scheint Humor zu haben. Foto: privat