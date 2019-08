Hönnepel : Königschießen und Schützenfest in Hönnepel

Hönnepel Die Hönnepeler Schützenheißen alle willkommen, die mit ihnen feiern wollen.

(RP) In Hönnepel treten am Samstag, 17. August, die St.-Antonius-Schützen an, um ihren neuen König oder Königin auszuschießen. Die Schützen versammeln sich um 14.30 Uhr bei der ehemaligen Gaststätte Maas und marschieren anschießend zum Ritter-Elbert-Zentrum, wo um 15 Uhr das Königschießen startet. Anschließend wird gefeiert. Die Antonius-Schützen haben für Getränke und Speisen ausreichend gesorgt.

Zwei Wochen später geht es in Hönnepel richtig los. Am Freitag, 30. August, beginnen die Feierlichkeiten um 15.30 Uhr mit Kinderbelustigungen am Ritter-Elbert-Zentrum. Für Kinder sind verschiedene Stationen aufgebaut. Viel Spaß ist garantiert. Danach schießen die Kinder mit Laser ihren Schützenkönig aus. Für die Größeren startet am Freitag ab 20 Uhr im Festzelt die Beach-Party. Ein DJ legt angesagte Sounds auf und sorgt für gute Laune. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Am Samstag, 31. August, besuchen um 18.30 Uhr die Schützen die heilige Messe in St. Regenfledis Hönnepel. Ab 20 Uhr wird dann im Festzelt getanzt. Hier werden bekannte Hits aus den 80er und 90er aufgelegt. Der Eintritt ist frei.