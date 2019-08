Uedem : Zeitreise mit Tauziehen und Ackersurfen

Die 15 Kaltblutfreunde Uedemerfeld zeigten den vielen Besuchern die Zusammenarbeit von Mensch und Tier in der Landwirtschaft.

Ansco steht ganz ruhig da, auch als ein Mann seinen rechten Fuß mit Hammer und Messer bearbeitet. Ansco ist ein Kaltblutpferd. Bereitwillig hebt es den Huf, lässt sich die Hornhaut entfernen und rührt sich kaum, als der Hufschmied ihm das heiße Hufeisen anpasst. Und es scheint Ansco auch nichts auszumachen, dass viele Menschen zuschauen – eben ein echter Kaltblüter. Am Sonntag veranstalteten die Uedemer Kaltblutfreunde zum vierten Mal einen großen „Kaltbluttag“ auf dem Acker der Familie Ingenerf am Uedemerfelder Weg. Die Besucher erlebten eine Zeitreise in die traditionelle Art der Feldbebauung in der Landwirtschaft. Sie konnten sich alte Ackergeräte anschauen, viele Kaltblüter bestaunen und dem Hufschmied über die Schulter schauen.