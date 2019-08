Christliche Straßenkunst : Heimspiel für die Weltrekordhalterin

Vanessa Hitzfeld ist für ihre 3-D-Straßenmalerei bekannt und hat 2012 mit Künstler-Kollegen einen Weltrekord aufgestellt. Foto: ja/Satdt Kevelaer

Kevelaer Vanessa Hitzfeld ist erneut beim Festival in Kevelaer dabei. Vor allem die 3-D-Malerei hat es ihr angetan.

Die lokale Künstlerin Vanessa Hitzfeld wird eine der insgesamt 20 Künstler beim „Internationalen Madonnari-Festival“ in der Wallfahrtsstadt Kevelaer sein. Bereits vor zwei Jahren begeisterte sie das Publikum im Forum Pax Christi mit ihrem Madonna-Motiv. Ihr Kunstwerk wurde im Anschluss an das letzte Festival zur Weihnachtszeit im Schaufenster der Filiale von „schmitt-paramente“ in der Kölner Innenstadt beim „22. Kölner Krippenweg“ ausgestellt und diente somit als Botschafter für das in Deutschland einzigartige Madonnari-Festival in Kevelaer.

An Straßenmal-Wettbewerben nimmt Vanessa Hitzfeld bereits seit ihrem vierten Lebensjahr teil. Andere Städte wurden im Laufe der Zeit auf sie und ihre Kunst aufmerksam und luden sie zu Straßenmal-Wettbewerben ein. Mit 15 Jahren schließlich kamen dann die ersten Streetart-Auftragsarbeiten hinzu, welche von Jahr zu Jahr immer mehr wurden.

INFO Eine Serie zum Festival Termin Vom 20. bis zum 22. September findet zum zweiten Mal das „Internationale Madonnari-Festival“ statt. Passend zur Wallfahrtsstadt lassen Künstler drei Tage lang Kreidemalereien von Madonnen, Ikonen und anderen religiösen Motiven entstehen. Gemalt wird auf Holzplatten, was die Street-Art-Kunst weniger vergänglich macht. In einer Auktion am Festivalende können die Werke erworben werden. Serie Zur Einstimmung stellt die RP in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eine Reihe von Künstlern vor.

Im Jahr 2003 machte sie nach ihrem Realschulabschluss ein Jahrespraktikum in einer Privatakademie in Lage/Westfalen mit Fachrichtung Freie Kunst und Restauration. Ein Jahr später begann dann die Ausbildung zur Glasmalerin in der Glasmalerei Derrix in Kevelaer, die sie jedoch nicht beendete. 2005 schließt sich ihr Studium Freie Kunst mit der Fachrichtung Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf an.

Als Schülerin von Jörg Immendorf, Markus Lüpertz und später dann auch Meisterschülerin von Thal Rosenzweig vertiefte sie ihre Kenntnisse. So entwickelte sich ihr eigener Malstil, der Öl und Mischtechnik auf Leinwand repräsentiert. Sie nahm an Gruppen- und Einzelausstellungen in Museen und Galerien, unter anderem in Koblenz, Moers, Düsseldorf und Wuppertal teil. Ihre Kunst fand auf mehreren Versteigerungen von Bildern ausgesuchter Künstler im K20 im Rahmen der „Nacht der Museen“ in Düsseldorf Platz. In dieser Zeit machte sie sich als Streetartkünstlerin dann auch selbstständig.

Als junges Mädchen malte Vanessa Hitzfeld eher klassische Straßenmalbilder mit Pastellkreide, heute hat sie sich als selbstständige Unternehmerin auf die Erstellung von 3D-Streetart auf Böden und Wänden spezialisiert. Sie gestaltet auch Kulissen, Messestände, Fassaden, Innenräume und gibt Workshops. Man findet ihre Arbeiten bei vielen internationalen Festivals. Lokal machte sie sich mit der Gestaltung einer Indoor-Fläche im benachbarten „Irrland – Die Bauernhof-Erlebnisoase“ einen Namen.

Ihr Kunstwerk des „Internationalen Madonnari-Festivals“ 2017 in Kevelaer wurde beim „22. Kölner Krippenweg“ ausgestellt. Foto: ja/Satdt Kevelaer