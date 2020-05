Verkehr : Kreisverkehr an der Bergstraße in Uedem ist freigegeben

Kreisverkehr an der Bergstraße in Uedem ist freigegeben

Der Kreisverkehr an der Bergstraße in Uedem soll für mehr Sicherheit sorgen. Foto: Latzel

Uedem Das gesamte Projekt sei unter Beteiligung der Anwohner realisiert worden, denn diese müssen sich durch Anliegerkosten beteiligen. Die Ausbaukosten trägt die Gemeinde allerdings selbst, sagt Bürgermeister Weber.

Damit der Verkehr an Kreuzungen fließen kann, seien Kreisverkehre oft eine sinnvolle Lösung, so Weber. Und ein solcher ist gerade in Uedem freigegeben worden. An der Kreuzung Lohfeldstraße/Bergstraße ist ein Kreisverkehr als zweiter Bauabschnitt der Sanierung der Bergstraße entstanden. Das Abbiegen nach links sei dort nicht ganz einfach gewesen, meint Weber. Der Bereich habe sich für einen Kreisverkehr angeboten, weil dort Platz genug sei. Dass die Terrasse des neuen Mehrfamilienhauses damit jetzt auch näher an die Straße heranrückt, sei dem Bauherren bekannt gewesen.