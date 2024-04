Stadtrundfahrt durch alle Ortsteile Mit dem Bus Erinnerungen auf der Spur

Je nach Geschmack und Rolle im Leben freuten sich die Senioren an den Feuerwehrgerätehäusern in den Ortschaften oder an altbekannten Gaststätten, an Weiden mit Pferden oder Schafen oder daran, dass Geschäfte, in denen sie schon vor 50 Jahren einkauften, noch immer bestehen. Eine Seniorin staunte über die Vielzahl an Solarpaneelen auf den Wohnhäusern, eine andere freute sich über die meist gepflegten und blumengeschmückten Häuser in den Dörfern. Kein Dorf wurde ausgelassen, überall gab es etwas zu sehen und Erinnerungen hervorzuholen. Dort war man doch mal bei einem Reitturnier der Enkelin, in jener Gaststätte schmeckte der Spargel besonders gut, die Zollstation bei Gaesdonck war einst eine aufregende Sache – etwa, wenn man ein Pfund Kaffee zu viel eingekauft hatte. Am Ende der Rundfahrt waren einige Augen geschlossen, denn so eine Reise in die Vergangeheit ist durchaus anstrengend.