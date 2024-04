In vier Wochen Bürgerentscheid Niers-Kendel-Schulkonferenz wirbt für Neubau in Asperden

Diejenigen, die es unmittelbar betrifft, sind also inzwischen derselben Überzeugung wie Verwaltung, Schulaufsicht und der Großteil der Gocher Politik. Die CDU bleibt allerdings bei ihrer ablehnenden Haltung der Zusammenlegung, und Marc Groesdonk, der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, verweist darauf, dass keinesfalls die gesamte Elternschaft mit der Schulleitung an einem Strang ziehe. „Ich bin selber Vater eines Kesseler Grundschulkindes und weiß, dass längst nicht alle Eltern das so sehen wie die Schulkonferenz.“ Die Elternvertreter in der Schulkonferenz, üblicherweise die Vorsitzenden der Schulpflegschaft, sind allerdings von der Elternschaft in ihre Ämter gewählt. Als Stellvertreter der übrigen Mütter und Väter. „Wir überlegen, noch einen offenen Brief zu schreiben, denn es ist nicht unsere Meinung, die da vertreten wird“, sagt Groesdonk für sich und eine Reihe weiterer Elternteile.