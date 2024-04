Wochenmarkt Dienstags nur noch ein Händler auf dem Gocher Wochenmarkt

(nik) Sven Angenendt hat morgens um acht noch Zeit zum Plaudern, zumal seine Eltern Renate und Franz ihn noch gut an seinem Marktstand unterstützen. „Markthändler zu sein muss man lieben oder es sein lassen. Ich mach‘ das jetzt fast 30 Jahre und komme noch immer gerne, und zwar das ganze Jahr über“, sagt der Hassumer. Sein Vater, gelernter Metzger und später Landwirt, zieht bis heute Rhabarber und Porree und stiftet Gänseeier, der Rest wird (gilt nicht für Datteln und Bananen) von Gärtnern aus der Umgebung dazu gekauft. „Leider sind durch Krankheit in jüngster Zeit verschiedene Kollegen ausgefallen“, sagt Sven Angenendt. Deshalb ist seine Familie dienstags derzeit die einzige, die ihre frische Ware in Goch anbietet.