Uedem : Glaube und Humor in krassen Zeiten

Etwa 200 Besucher waren beim Gottesdienst unter freiem Himmel im Außengelände der Kirche am roten Berg in Uedem und genossen das Zusammensein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Zu ihrem zweiten Open-Air-Gottesdienst hatte die Freie evangelische Gemeinde Uedem den Kabarettisten René Steinberg eingeladen. Mehr als 200 Besucher genossen es, endlich wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Von Antje Thimm

Eine deutlich spürbare Freude bestimmte die Atmosphäre des zweiten Open-Air-Gottesdienstes der Freien evangelischen Gemeinde Uedem (FeG). Eine vielfältige Freude: Pastor Christoph Krause konnte nach acht Wochen, in denen er und sein Team Gottesdienst als Video-Podcast angeboten hatten, endlich wieder in die Gesichter all derer schauen, die seiner Predigt zuhörten. Die etwas mehr als 200 Besucher in der Arena im Außengelände der Kirche am roten Berg in Uedem genossen das Zusammensein, das sie wegen des Corona-Lockdowns so sehr entbehrt hatten.

Und der Gast, der Kabarettist René Steinberg, zeigte sich vom ersten Moment an begeistert, endlich wieder vor einem Publikum aufzutreten: „Das ist extrem gut, das macht was!“ Statt am Vormittag fand der Gottesdienst „Fiesta“ am späten Nachmittag und in der schönsten Frühlingssonne statt. Die Besucher hatten sich eigene Stühle mitgebracht, die sie auf vorgezeichneten Plätzen aufstellten, damit der 1,5 Meter-Sicherheitsabstand zum Nächsten eingehalten wurde.

info Der Stimmenparodist und Radio-Comedian Der Künstler René Steinberg stammt aus dem Ruhrgebiet. Formate Der Stimmenparodist und Radio-Comedian wurde bekannt durch Clips wie „Die von der Leyens“, „Sarko de Funès“ oder „Familie Teenie-Stuss“. Zukunft Der nächste Open-Air-Gottesdienst ist am 24.5. um 10 Uhr. Er gehört in die Gottesdienstreihe „Aufbruch – Gebet!“ und hat den Titel „Wird reichen“.

Unter dem Titel „Glaube in krassen Zeiten“ hatten die Jugendlichen der Gemeinde den Gottesdienst vorbereitet. Die fünfköpfige Band spielte stimmungsvolle und rockige Stücke auch zum Mitsingen. Die Texte konnte jeder auf der bereitgestellten Videoleinwand mitlesen. „Glaube und Humor ist das, was wir alle brauchen“, betonten die Organisatorinnen gleich zu Beginn.

Comedian René Steinberg berichtete von kuriosen Erlebnissen in den Wochen des Lockdowns. Klopapier, Hefe, Donald Trump – alle großen und kleinen Ärgernisse sprach er an und vertrat ganz eindeutig den „Humor-Ansatz“. „Humor ist für mich eine Haltung, und ein Weg aus der Krise“, sagte er. Zu Trump machte er eine Einschränkung: „Der macht absurde Sachen in echt, die sind nicht zu toppen, deshalb muss ich ihn ausklammern.“

Goethes „Erlkönig“ dichtete er um in „Der Erlkorona“ und nahm darin besonders das Phänomen des Hamsterns aufs Korn. Immer wieder genoss er das Lachen und den Applaus der Zuhörer („Wie habe ich das vermisst“).

In einer kleinen Talkrunde mit Pfarrer Krause offenbarte er viel Persönliches. „Künstler zu sein in der Corona-Krise, das ist wirklich krass“, erzählte er. Anfangs habe er sich „wie im Tunnel“ gefühlt. Natürlich habe er auch Angst gehabt. Und Wut über unsolidarisches Hamstern zum Beispiel. Humor aber sei sein „Wut-Druck-Senker“. Auf Krauses Frage nach dem Glauben antwortete er, Liegenbleiben sei keine Option, und das Gebet an diesem Ort hier habe ihm sehr gutgetan.