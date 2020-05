Lokale Politik : Wirtschaftsförderung: CDU gegen neue städtische Gesellschaft

Jan Baumann ist Bürgermeisterkandidat der CDU. Foto: CDU Goch

Goch Jan Baumann möchte als Bürgermeisterkandidat der CDU die Wirtschaftsförderung in Goch zur Chefsache machen. Eine neue städtische Gesellschaft, so wie SPD und FDP es gemeinsam fordern, hält er aber für den falschen Weg.

Die CDU nimmt Stellung zum gemeinsamen Antrag der SPD und FDP. In diesem fordern die Sozialdemokraten und Liberalen die Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung der Stadt Goch in Form einer Gesellschaft (wir berichten). Für CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Baumann ist das „der falsche Weg“. Er sagt: „Es sollte nicht um die Gründung einer weiteren städtischen Gesellschaft gehen, wo das Geld in den neu zu schaffenden Strukturen versickert. Vielmehr bedarf es eindeutiger Aufgabenstellungen und klarer Verantwortlichkeiten.“

Baumann (44) ist bekanntlich Jurirst und Unternehmer. Im RP-Gespräch mit CDU-Parteichef Stefan Rouenhoff und CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Sprenger vor einigen Wochen erklärte er die Wirtschaftsförderung zur Chefsache. Das erfordere eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Verwaltungsspitze und Wirtschaftsförderung. „Der Schreibtisch des Wirtschaftsförderers sollte also – sinnbildlich ge-sprochen – vom Bürgermeisterbüro nicht weit entfernt stehen“, so Baumann. Seiner Meinung nach habe Bürgermeister Ulrich Knickrehm diese Kernaufgabe stark vernachlässigt. „Die Gocher Wirtschaftsförderung hat in den letzten Jahren einen Dornröschenschlaf erlebt. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage macht die Situation nicht einfacher“, so Baumann.

Der als Wirtschaftsanwalt tätige CDU-Bürgermeisterkandidat erklärt weiter. „In wirtschaftlich guten Zeiten sprudeln die Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen. Das war in den letzten Jahren in ganz Deutschland und auch in Goch der Fall. Doch nun erwarten uns schwierigere Zeiten. Diese gilt es, mit einer neuausgerichteten, leistungsfähigen Wirtschaftsförderung abzufedern.“ Nach Auffassung des CDU-Bürgermeisterkandidaten wird eine Wirtschaftsförderung, wie sie derzeit besteht, der hohen Bedeutung der Aufgabe in keiner Weise gerecht. Das alles gehe aber auch ohne eine weitere Gesellschaft. Diese verursache mit Gründung und Gutachtenerstellung allein im ersten Geschäftsjahr ohne Weite-res Kosten im sechsstelligen Bereich, rechnet Baumann vor. Geld, welches dann in der Wirtschaftsförderung zur Erledigung anfallender Aufgaben und zur Umsetzung neuer Ideen fehle.

