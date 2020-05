Schnelles Internet : Online-Infos zu Glasfaser in den Gocher Ortsteilen

Die Firma Deutsche Glasfaser informiert Bürger aus Asperden, Hassum, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf auf Online-Informationsveranstaltungen sowie am Servicepunkt zum Glasfaserausbau.

(RP) Top-Filme im Internet-Stream, Videotelefonate mit den Enkeln oder Telemedizin per Internet – alles bald zu haben. Asperden, Hassum, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf haben in den kommenden Wochen die Chance auf den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes, mit dem die Bürger in Lichtgeschwindigkeit im Internet surfen können. Bis zum 25. Juli können sie einen Vertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Einzige Voraussetzung: Mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Asperden, Hassum, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf ziehen mit.