Goch : Niers-Kendel-Schüler spenden Geld aus dem Sponsorenlauf

Goch Sie haben ordentlich Geld eingenommen und wollen in diesen schwierigen Zeiten nicht alles für sich behalten. Grundschüler aus Asperden und Kessel geben einen Teil an alte und kranke Menschen weiter.

(RP) Es ist schon eine Weile her, dass sie so ausdauernd rannten, aber jetzt ist die Zeit gekommen, an der Freude an dem eingenommenen Geld auch andere teilhaben zu lassen. Bei einem Sponsorenlauf im September hatten die Kinder der Niers-Kendel-Schule fast 13.000 Euro zusammen bekommen. Davon spenden sie nun 2900 Euro an verschiedene soziale Einrichtungen und Projekte im Kreis Kleve.