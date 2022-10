So wird gefeiert : Endlich wieder Fliegenkirmes in Uedem

Die Fliegenkirmes findet traditionell auf dem Markt statt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Die Uedemer Kirmes wird am kommenden Samstag, 15. Oktober, von Bürgermeister Rainer Weber eröffnet. Schon Freitag findet die Oldiethek statt und am Samstag gibt’s eine zünftige Wies’n im Bürgerhaus.

Das Bier ist bestellt,die Fahrgeschäfte kommen, die Currywurst wird vorbereitet und alle Vereine sind an Bord. Und die Fliegen sind dann auch nicht mehr da. Denn wenn der Schausteller ums Eck kommt, nehmen die Fliegen reißaus. Und deshalb heißt in Uedem die Kirmes Fliegenkirmes, weiß Erwin Guntlisbergen, Vorsitzender des Uedemer Turn- und Schwimmvereins UTuS. Und wenn Fliegenkirmes ist, gibt’s vom UTuS die Oldiethek im Bürgerhaus. Dann heißt es „Von Abba bis ZZ Top“ und es soll kein Tanzbein mehr ruhig bleiben. Denn die Disco des UTuS hat einen Ruf zu wahren: „In Spitzenzeiten wurden hier über 1000 Gäste begrüßt – wir waren die beste Disco im Kreis.“ Und weil die Pandemie alles durcheinander gebracht hat, ist die Disco mit Oldiethek wieder im Bürgerhaus angekommen: Am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr.

Das Bier ist bestellt – vor allem das Fass, das Uedems Bürgermeister Rainer Weber am Samstag, 15. Oktober, 15 Uhr auf dem Marktplatz anschlagen wird und mit seinen drei vier Schlägen auf den Zapfhahn die Kirmes eröffnet. Dann folgt eine „Happy Hour“ – in dieser glücklichen Stunde fahren dann die Fahrgeschäfte zum Vorzugspreis. Und da hat Schaustellerchef Dirk Janßen einige für die Schüsterkesgemeinde gewinnen können: Der „Musikexpress“ wird wieder dabei sein und weil Autoscooter zur Kirmes einfach dazugehört, ist auch der funkelnagelneue Scooter der Familie Norman aus Kleve in Uedem, die Schaustellerfamilie Voss baut ihr Kinderkarussell auf und hat auch die bei den jüngeren Besuchern beliebten Flieger dabei. Und für die größeren gibt’s den Crazy Dancer. Dazwischen werden die Losbuden, die Würstchenbräter und vor allem die Bierstände die Kirmes komplett machen.

Info Straßensperrungen zur Fliegenkirmes in Uedem Gesperrt Der Parkplatz An der Bleiche und die Mühlenstraße (Augustinerstraße bis Bleiche/Ostwall) sind von Dienstag, 11. Oktober, 12 Uhr, bis Dienstag, 18. Oktober, 24 Uhr, gesperrt. Wochenmarkt Der Wochenmarkt findet am Donnerstag, 13. Oktober, in der zeit von 8 bis 12.30 Uhr auf der Mühlenstraße statt.

Dirk Janßen freut sich, dass die Gemeinde Uedem nach den Corona-Problemen den Schaustellern auch in diesem Jahr deutlich entgegengekommen ist: Man habe sehr gut kooperiert. Zudem habe die Gemeinde die Standgelder erlassen. „Das hilft in diesen schweren Zeiten, eine solche Unterstützung tut gut“, sagt Janßen. Er freut sich aber auch, dass die Bürger im Kreis Kleve gerne wieder auf die Volksfeste zurückkommen, wieder Kirmes feiern möchten. Auch wenn gerade in den kleineren Gemeinden oder den Ortschaften das beliebte Zelt häufig nicht mehr aufgebaut wird. Stattdessen geht man in die Schützenhäuser wie in Kellen oder ins Bürgerhaus wie in Uedem. Die Kosten für ein Zelt seien derzeit nicht mehr zu stemmen. Los geht’s auf der Uedemer Kirmes Samstag nach dem Fassanstich, Sonntag um 12 und Montag dann nach Mittag. Am Dienstag ist schließlich am Abend der große Kirmesabschluss mit einem Höhenfeuerwerk, das Schausteller und Gemeinde abbrennen. Start ist um 20.45 Uhr, wenn’s dunkel ist.

Im Bürgerhaus gibt’s am Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr, die Uedemer Wies’n mit der Band „Starlights“: Ein zünftiges Oktoberfest wie gemacht für die Kirmes. Und wer im Dirndl oder in Lederhosen kommt, bekommt einen Korn, sagt die Feuerwehr, deren Löschzug Uedem den Abend organisiert. Und die auch weiß: Schlager laufen nicht mehr so gut, die Wies’n mit Live-Musik ist jetzt angesagt. Natürlich gibt’s im Bürgerhaus dazu Bayrische Speisen. (Beginn ist 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Karten 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro Abendkasse).