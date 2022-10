Zahlen für den Kreis Kleve : Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt gedämpft

Kreis Kleve Der Konjunkturmotor springt derzeit nicht an wie üblich. Ein positives Signal sei aber, dass sich die Beschäftigung in den Kreisen Wesel und Kleve weiterhin günstig entwickele.

Im September springt der Konjunkturmotor nach der Sommerpause üblicherweise wieder an. „Diese Entwicklung sehen wir aktuell in abgeschwächter Form“, sagt Dominik Blechschmidt, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Wesel. „Im letzten Jahr kamen noch Aufholeffekte nach Corona hinzu, sodass der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September 2021 deutlich stärker ausfiel als jetzt“, sagt Blechschmidt. Dennoch sehe man die Herbstbelebung auch in diesem Jahr. „Obwohl sie durch die anhaltende Erfassung von Menschen ukrainischer Staatsbürgerschaft in den Jobcentern etwas überdeckt wird.“ Im September waren im Kreis Kleve 746 Personen (Vormonat 611) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet.