Theater am Schlachthof Neuss : Endlich wieder ein Jugendstück

Kim (Finn Leonhardt) zieht sich in sein Raumstation-Zimmer zurück, der Kontakt zur Mutter (Julia Jochmann) wird immer schwieriger. Foto: Judith Look

Neuss Das Theater am Schlachthof widmet sich in seinem Jugendstück dem „Hikkiomori-Phänomen“. Dabei geht es um Jugendliche, die freiwillig ihr Zimmer nicht mehr verlassen möchten. Premiere ist am 16. Oktober.

Rund 60 Minuten dauert das Stück, mit dem das Theater am Schlachthof (TaS) gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Zum ersten Mal gibt es wieder ein Jugendstück (vorgesehen sind Zuschauer ab 14 Jahre) und zum zweiten handelt es sich um ein Stück, das das „Hikikomori“-Phänomen beleuchtet: Denn es dreht sich um Menschen, und zunehmend Jugendliche, die sich freiwillig in ihrer Wohnung oder ihrem Zimmer einschließen und den Kontakt zur Familie und Gesellschaft für Monate oder Jahre auf ein Minimum reduzieren oder ganz einstellen.

In „Die Leere abseits des Raums“, geschrieben wurde es von TaS-Schauspieler und -Regisseur Jens Spörckmann, das nun am Sonntag, 16. Oktober, um 19 Uhr Premiere hat (nachdem die Premiere am vergangenen Freitag ausfallen musste), wird die Geschichte von Kim erzählt, der sich kaum etwas mehr wünscht, als Astronaut zu sein. Schon als kleines Kind wollte er nichts anderes werden.

Schwerelos durch den Raum zu schweben, die Welt von oben zu sehen und sich Planeten, Sternen und Galaxien zu nähern, die so fern sind, dass man von ihnen nur den Glanz und das Licht sehen kann – das will er. Doch Kim ist gewachsen, die Welt ist geschrumpft und schrumpft immer weiter. Und nun liegt eine Leere zwischen ihm und den Sternen. Schule, Universität, Alltag, Familie oder Clique geben den Ton an. Alles ist so schwer geworden, dass es droht, Kims ganzes Leben unter sich zu begraben und zu zerquetschen. Auch ihn selbst. Nur in der Raumstation, die Kims Kinderzimmer geworden ist, gibt es noch so etwas wie Sicherheit. Aber auch Einsamkeit, denn dort ist Kim allein. Und der Kontakt zum Mutterschiff und zur Bodenstation wird immer schwieriger...

Regie führt Sarah Binias, es spielen Finn Leonhardt und Julia Jochmann. Tina Bundkirchen ist für das Bühnenbild veranwortlich.