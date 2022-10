Tipps vom Klever TÜV : Wie Motorräder, Wohnmobile und Co. am besten durch den Winter kommen

Wie Motorräder, Wohnmobile und Co. am besten durch den Winter kommen

Kleve Damit es bei Oldtimern, Cabrios, Wohnmobilen und Motorrädern im Frühling kein böses Erwachen gibt, kann man im Herbst schon einiges beachten. Heinz Willi van de Loo vom TÜV gibt grundsätzliche Tipps zu jedem Fahrzeugtyp.

Die Saison für Oldtimer, Cabrios, Wohnmobile und Motorräder neigt sich dem Ende entgegen. Viele Halter machen sich jetzt im Herbst daran, ihr Schätzchen für die Winterpause vorzubereiten. Heinz Willi van de Loo, Leiter der TÜV Nord-Station Kleve , gibt Tipps, damit das Saisonfahrzeug die kalte Jahreszeit unbeschadet bis zum nächsten Frühling übersteht. Jeder Fahrzeugtyp stellt andere Anforderungen an die Vorbereitung für den Winterschlaf.

Wohnwagen Der Caravan ist für viele ein zweites Zuhause. Vor dem Winter muss das Fahrzeug also genauso überprüft werden, wie man es von den eigenen vier Wänden vor einem längeren Urlaub kennt: Die Schränke sollten nach verderblichen Lebensmitteln durchsucht, der Kühlschrank abgetaut und Gasventile geschlossen werden. Die Wintervorbereitungen im Wohnwagen gehen aber noch ein Stück weiter. Gasleitungen und Wassersysteme müssen leer sein und alle beweglichen Textilien wie Teppiche, Bettwäsche und Vorhänge rausgeräumt werden, da Stoffe Feuchtigkeit aufnehmen.

Was tun? Bei zu niedrigen Temperaturen bietet sich eine nachträgliche Dämmung an. Es gibt auch kleine Elektroheizungen, die sich einschalten, sobald die Temperatur unter einen vordefinierten Wert fällt. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit hilft Querlüften.

Garage ist nicht Garage Die Garage ist der ideale Ort, um ein Fahrzeug durch den Winter zu bringen. Doch auch in geschlossenen Räumen drohen Schäden durch Nässe, Rost und Frost. Damit dieses Trio dem Fahrzeug nichts anhaben kann, sollte die Luftfeuchtigkeit in der Garage nicht mehr als 40 Prozent betragen, die Raumtemperatur konstant bei etwa 15 Grad liegen und eine gute Belüftung gesichert sein.

Mitgliederversammlung in Geldern

Mitgliederversammlung in Geldern : Christel Sager ist Ehrenvorsitzende der Senioren-Union

Lange Wartezeiten am Niederrhein

Lange Wartezeiten am Niederrhein : Prüfungsstau bremst Fahrschüler aus

Reifenwechsel auf eigene Faust – so klappt’s

Leiter der ‚TÜV Nord‘-Station Moers gibt Tipps : Reifenwechsel auf eigene Faust – so klappt’s

Motorrad Auch wenn das Bike oberflächlich glänzt, gilt es vor der Überwinterung, die schwer zugänglichen Bereiche gründlich zu reinigen. Bei einem Kettenantrieb verteilt sich das Kettenfett häufig im Bereich des Ritzels auf dem Motorgehäuse und der Schwingenlagerung. Bei vollverkleideten Maschinen sammelt sich gerne Schmutz an der Vorderseite des Motors sowie an der Unterseite der Auspuffanlage. Eine Abdeckung schützt das Motorrad im Winterquartier dann vor Staubpartikeln. Auch hier ist darauf zu achten, ein Material zu verwenden, unter dem sich kein Schwitzwasser bildet.

Cabrio Cabrios verlangen eine Extraportion Aufmerksamkeit. Die Dichtungen am Verdeck sollten nicht nur gründlich gereinigt werden, bei älteren Baujahren ist es zudem ratsam, sie an den Gummiteilen mit Talkum zu behandeln. Bei neueren Synthetik-Dichtungen ist das nicht mehr notwendig. Und hat der Wagen ein Stoffdach, konservieren spezielle Pflegemittel das Material in der Überwinterungszeit. Das Verdeck darf auch auf keinen Fall über eine längere Zeit offenbleiben: Es bilden sich sonst irreversible Falten – im schlimmsten Fall schrumpft die Stoffhülle sogar.