Brand in Produktionshalle : Gocher Feuerwehr probt den Ernstfall in Trox-Halle

Gocher Feuerwehr probt den Ernstfall in Trox-Halle

Brand in Produktionshalle

Goch Wie richtig handeln, wenn es in einer Produktionshalle brennt? Das trainierten die Einsatzkräfte in Goch – auf mehr als 11.000 Quadratmetern bei Trox.

Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Goch haben den Ernstfall auf dem Gelände der Firma Trox im Industriegebiet geübt. Das Szenario: Brandmeldealarm in einer Produktionshalle - und damit verbunden eine mehr oder weniger unklare Lage für die eintreffenden Feuerwehrleute. Denn schließlich konnte es sich um einen Fehlalarm der automatischen Brandmeldeanlage handeln oder eben um einen „wirklichen“ Brand.

„Zunächst ist es wichtig, sich einen genauen Überblick zu verschaffen“, sagt Stadtbrandinspektor Stefan Bömler, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Goch. Und so führte der erste Weg der anrückenden Einsatzkräfte direkt zum Feuerwehr-Bedienfeld und dem Anzeigetableau der Brandmeldeanlage. Dort ist ersichtlich, wo der Alarm ausgelöst wurde, der Weg dorthin ist in sogenannten Laufkarten eingezeichnet.

Das angenommene Brandereignis wurde über einen Druckknopfmelder von einem Mitarbeiter gemeldet, zur Erkundung der Lage machte sich ein Angriffstrupp unter Atemschutz auf den Weg zu dem ausgelösten Melder. Auch wenn Rauch oder Feuerschein zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar waren: „Es musste davon ausgegangen werden, dass Menschen in Not sind“, so Bömler.