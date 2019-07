Goch : Dachsanierung am Rathaus-Altbau beginnt

Dachsanierung am Rathaus-Altbau beginnt

Goch Am historischen Gocher Rathaus sind Dacharbeiten nötig, außerdem ist etwas an der Fassade zu machen.

Auf einmal war die historische Fassade des Gocher Rathauses eingerüstet. Viele Bürger, die durch die Steinstraße wanderten, wurden davon am Donnerstag überrascht. Auch war es nicht möglich, den Altbau durch den Haupteingang zu betreten. Am Nachmittag informierte die Stadtverwaltung darüber, was es mit der Maßnahme auf sich hat und wie es weiter geht.