Luftwaffenstandort : Kalkar verschiebt Kasernenjubiläum

Kalkar Vor 50 Jahren wurde an der Römerstraße die von-Seydlitz-Kaserne gegründet. Stadt und Bundeswehr hätten das Jubiläum am 9. Juli gefeiert, wenn es nicht den Todesfall beim Absturz zweier Eurofighter gegeben hätte.

Es wäre ein schönes Fest geworden, an dem sich die Bürgerschaft der Garnisonsstadt gefreut hätte: Die Big-Band der Bundeswehr sollte die Feierlichkeiten auf dem historischen Marktplatz beleben. Doch der Respekt gegenüber dem tödlich verunglückten Eurofighter-Piloten und dessen Angehörigen verbiete es, in diesen Tagen zu feiern, finden Generalleutnant Klaus Habersetzer und Bürgermeisterin Britta Schulz. „Zumal die Trauerfeier für den toten Kameraden genau am Dienstag stattfindet“, merkt Habersetzer an. Bekanntlich war in der vergangenen Woche zudem auch noch eine Hubschrauberpilotin beim Absturz des Helikopters gestorben.