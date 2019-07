Tanzsport : Allround-Kids sind Deutsche Meister

Die Klever „Allround Kids“ haben bei den deutschen Tanzmeisterschaften in Mannheim eine überragende Vorstellung geboten - wie zuvor bereits bei den Westdeutschen Meisterschaften. Foto: Verein

Kleve Die Klever Tanzgruppe „PatchWork“ hat mit ihrem Showtanz „Tribute von Panem“ nach vier Jahren den begehrten Titel zurückerobert. „WhatzUp!“ trat in der Hobbyklasse der „Juniors 2“ an - und landete knapp neben dem Treppchen.

Erneut haben die Tänzerinnen der Tanzschule Böhm Historisches geschafft: Im Rosengarten Mannheim haben die Nachwuchssportlerinnen an der Deutschen Meisterschaft im Videoclipdancing und HipHop des Berufsverbandes Deutscher Tanzlehrer teilgenommen. 3000 Tänzerinnen und Tänzer präsentierten sich in verschiedenen Kategorien und kämpften um die Titel. „Wir sind unglaublich stolz auf diese Leistung. Darauf arbeitet man ein ganzes Jahr hin. Dann muss man die Leistung auf den Punkt bringen“, sagt Sabine Böhm, Leiterin der Tanzschule.

Den Anfang in das Turnierwochende machte die Smallgroup „Limit24“. Nach einer starken Vorrunde kämpfte sich das Aufgebot in die höchste Leistungsklasse der Deutschen Meisterschaft. Im Finale setzten die drei Tänzerinnen noch einen oben drauf und sicherten sich am Ende im Zuge ihrer ersten Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft die Bronzemedaille. „Gelobt wurden die drei Tänzerinnen von der Jury insbesondere für ihre natürliche Ausstrahlung und ihre exakte Ausführung der Bewegungen“, sagt Böhm.

Info Tanzschule "Allround" Tanzschule Böhm Akuell sind es 190 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Raum Kleverland, die regelmäßig Video-Clip-Dance-Kurse im Allround Sports besuchen. Leitung Geführt werden sie von Tanzlehrerin Sabine Böhm.

Im Anschluss wurde es ernst für die „Allround Kids“, die älteste Formation der Tanzschule. Sie starteten unter der Leitung von Ann-Kristin Hell und Melina te Beck in der Hobbyleague der Adults. Nach einer stürmischen Vorrunde und einem noch beeindruckerenden Finale setzten sich die 13 Tänzerinnen - viele davon mit ihrem DM-Debüt - souverän gegen ihre Konkurrenz durch. „Die Freude war riesengroß und die Siegerehrung hochemotional, da der Sieg für alle Tänzerinnen eine riesige Überraschung war“, sagt Böhm. Für die Jury war die Ausstrahlung und Synchronität der Gruppe ausschlaggebend für die Krönung. Die Konsequenz: Nach vier Jahren konnten sich die Allround Kids den Titel der „Adults Hobbyleague“ zurückerobern. Auch die Formation „PatchWork“ trat unter Leitung von Patricia Koenen in der Vorrunde an. Durch ihren zweiten Rang auf der Westdeutschen Meisterschaft qualifizierten sie sich für die sogenannte „Supaleague“, in der alle Regionalmeister und Vizeregionalmeister der Adults gegeneinander antraten. „Die Konkurrenz war extrem stark und das Niveau hoch“, sagt Böhm. Und dennoch: Nach der Vorrunde gehörte die Gruppe bereits zu den besten vier. Die selbstentworfene Show „Tribute von Panem“ überzeugte restlos und wurde gar von Experten als eine der besten Shows der vergangenen Jahre bezeichnet. Final sicherten sich die 21 Tänzerinnen den Titel des Vizemeisters in der Supaleague Adults. „Das war für alle Beteiligten total überraschend. Deshalb sind einige Freudentränen geflossen“, sagt Böhm.