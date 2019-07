Fall am Klever Landgericht : Mutter und Sohn wegen Drogenhandels vor Gericht

Fortgesetzt wird der Strafprozess am 17. Juli um 9 Uhr in Saal A105 des Klever Landgerichtes. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Kleve Ein 37-jähriger Mann und dessen 63-jährige Mutter müssen sich seit Mittwoch vor dem Klever Landgericht verantworten. Dem Mann wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, der weiblichen Angeklagten Beihilfe hierzu.

Laut Staatsanwaltschaft betrieb der Angeklagte in einem Reihenhaus an der Klever Triftstraße, das er zusammen mit seiner Mutter bewohnte, Handel mit verschiedenen Betäubungsmitteln. Bei einer Durchsuchung im November 2018 stellten Polizeibeamte dort unter anderem ein gutes Kilogramm Cannabis, 800 Gramm Amphetamin, 200 Gramm MDMA und kleinere Mengen Kokain sicher. Zudem wurden ein Aufzuchtschrank für Cannabis, Verpackungsmaterialien, eine Feinwaage, 3320 Euro Bargeld, eine griffbereite Machete, ein Teleskopschlagstock und Pfefferspray in dem Haus gefunden.

Die beiden Angeklagten machten am Mittwoch keine Angaben zu ihrem Lebenslauf oder zu den Anklagevorwürfen. Der Verteidiger des Sohnes kündigte allerdings eine Einlassung für den zweiten Verhandlungstag in zwei Wochen an.

Während die beiden Angeklagten schwiegen, gaben Anklageschrift und Beweisaufnahme am Mittwoch Aufschluss über die Weise, in der die Polizei auf den mutmaßlichen Drogenhandel aufmerksam geworden ist: Ein „sehr konkretes“, anonymes Schreiben führte die Ermittler laut Staatsanwaltschaft auf die Spur der Angeklagten.

In dem Schreiben, das der Vorsitzende Richter Gerhard van Gemmeren am Mittwoch verlas, stellt sich der Verfasser als Familienvater vor, der Drogen im Zimmer seines 17-jährigen Sohnes fand und deswegen eigenständig Ermittlungen aufnahm. Der Verfasser erklärt in dem Schreiben, er habe sich zunächst mit Kleindealern angefreundet, welche für den Hauptangeklagten als „Läufer“ fungierten. So habe der Verfasser schließlich den Angeklagten kennengelernt und dessen Vertrauen gewonnen.

„Er ist der Große. Er betreibt den Handel schon seit über zehn Jahren“, heißt es in dem anonymen Schreiben mit Blick auf den 37-jährigen Angeklagten. „Wer ich bin, spielt keine Rolle“, schreibt der Verfasser, unterzeichnet den Brief mit „Silent Investigator“ – zu Deutsch: stiller Ermittler. Auch erklärt er darin, über Selbstjustiz nachgedacht zu haben: „Ich hatte echt vor, mir die Leute selbst zu schnappen und ihnen eine Lektion zu erteilen.“ Ein Freund habe ihn jedoch davon abgebracht. Fortgesetzt wird der Strafprozess am 17. Juli um 9 Uhr in Saal A105 des Klever Landgerichtes.

(jehe)