Fußball : Viktoria verstärkt sich offensiv

Goch Die Gocher rüsten personell weiter auf. Torjäger Daniel Beine stößt zur Viktoria.

Nach der auch aufgrund des engen Kaders schwierigen Vorsaison haben sich die Schwarz-Roten nun breiter aufgestellt und vor allem offensiv nachgelegt. Nach den bereits länger feststehenden Verpflichtungen von Torhüter Felix Meyer (SGE Bedburg-Hau II), Lukas Jacobs (Rheinwacht Erfgen) und Besar Amzai (Kevelaerer SV) wurde noch ein Quartett weiterer Spieler an Land gezogen. Mit Marvin Flassenberg, einem ballfesten Mittelfeldakteur, kommt ein weiterer Zugang vom Absteiger Kevelaerer SV. Die Abteilung Kreativität und Offensive verstärkt zudem Leon Buttgereit (SV Hö.-Nie.). Mika Winkler von den A-Junioren des 1.FC Kleve soll zu einer Alternative in der Defensive reifen.

Ganz frisch vermeldet werden kann vielleicht so etwas wie der Königstransfer mit Daniel Beine vom SV Rindern, der die Vakanz im Sturmzentrum beheben soll und mit seiner Erfahrung und Torgefährlichkeit der Abteilung Attacke mehr Durchschlagskraft verleihen sollte. „Die ersten Trainingseindrücke sind sehr gut. Ich denke, wir haben da eine gute Truppe beisammen und vor allem in der vorderen Linie deutlich mehr Möglichkeiten. Meine Vorfreude ist groß“, geht Jan Kilkens die Vorbereitung voller Elan an. Der Niederländer knüpft dabei seine Erwartungen aber nicht nur an das neue Personal, sondern auch an die vielen jungen Akteure im Kader, die nun den nächsten Schritt gehen sollen.