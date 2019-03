Bundeswehr in Kalkar/Uedem: Kommandoübergabe in der Kaserne Kalkar

Kalkar/Uedem Oberstleutnant Kaul, zuletzt im Bereich der Multinationalen Führung tätig, ist jetzt Kasernenkommandant.

In den knapp drei Jahren seines Wirkens als Kommandeur und Hausherr dreier Liegenschaften zuständig für die von-Seydlitz-Kaserne, den Paulsberg in Uedem und die Einrichtungen auf dem Monreberg, hat Lösel maßgeblich an der Gestaltung der infrastrukturellen Zukunft mitgewirkt. Er war verantwortlich für die Planung und Umsetzung aller Baumaßnahmen an den Standorten Kalkar und Uedem. Und auch die militärische Sicherheit der Liegenschaften und die Unterstützungsleistung für die Nato-Bereiche gehörten zu seinen Aufgaben.