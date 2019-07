Zahlreiche Radtouren durch den Kreis Kleve : Mit Kind und Kegel durch die Heimat

Die Platanenallee an der Tiergartenstraße ist ein beliebter Startpunkt für eine Tour ab Kleve. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kreis Kleve 50, 60 Kilometer radeln ist für die meisten Niederrheiner kein Problem, manchen hilft ein kleiner Motor. Hauptsache, es macht Spaß!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gemeinschaft, gesunde Bewegung ohne Leistungsdruck, am Ende ein gutes Gefühl und Eindrücke, die eine Weile anhalten werden: Der Niederrheinische Radwandertag erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, und alle Kommunen im Kreis Kleve sind dabei. Kleve zum Beispiel erwartet die Teilnehmer zu vier landschaftlich reizvollen Radrouten. Die Route 11, die in Kranenburg startet und endet, geht über Gennep (NL) und Kleve; 66 Kilometer sind zu bewältigen. Goch nutzt sein Baugebiet Neu-See-Land als Start- und Zielpunkt, weil dort am Sonntag zugleich Seefest mit viel Programm ist. Das touristisch besonders erfahrene Kalkar schickt seine Radler unter anderem nach Xanten, Uedem und Bedburg-Hau. Am historischen Marktplatz Kalkars kann man am Stadt-Strand die Füße in den Sand stecken und dazu etwas Leckeres essen und trinken. Der Startpunkt und damit die Stempelstelle der Stadt Kleve ist in diesem Jahr die Maibank in Griethausen. Dort findet anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Heimatvereins Griethausen ein Fest mit tollem Rahmenprogramm statt. Jede/r Starter/in in Griethausen erhält einen Ansteckpin „Skyline Kleve“ als Geschenk. In Griethausen können die Besucher bis 17 Uhr einiges erleben: Neben musikalischen Auftritten der Big Band des Konrad-Adenauer-Gymnasiums, der niederländischen Band „de Jökskapel“ sowie den Musikern von „musicna“ gibt es für Kinder eine Hüpfburg, Kinderschminken und Popcorn.

Wer Lust auf eine kleine Pause während des Radfahrens hat, kann in den Klever Museen einen Stopp einlegen. Der Eintritt ins Museum Kurhaus Kleve ist frei, im B. C. Koekkoek-Haus zahlen Teilnehmer des Niederrheinischen Radwandertags einen ermäßigten Eintrittspreis von vier Euro pro Person. Beide Museen sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

In Rees ist um 10 Uhr Start auf dem Marktplatz. Die „Fietser“ haben in Rees die Auswahl zwischen vier Strecken, die zwischen 52 und 60 Kilometer lang sind. So verläuft eine Tour von Rees über Emmerich und zurück. Die zweite Tour führt in Richtung Bedburg-Hau und Kalkar, während die dritte Route von Rees in Richtung Wesel und Xanten verläuft. Die Tour Nr. 4 führt von Rees nach Hamminkeln und zurück nach Rees. Dazu wird ein besonderes „Bonbon“ angeboten. Alle Veranstaltungsteilnehmer können die Reeser Fähren Rees/Reeserschanz sowie Grietherort/Grieth an diesem Tag zum Sonderpreis von nur einem Euro nutzen und so mit ihrem Fahrrad zur jeweils anderen Rheinseite übersetzen. In Emmerich starten die Radfahrer vor der Tourist-Information an der Rheinpromenade. Natürlich gibt es hier wieder ein Emmericher Produkt als kleines Präsent, wie Emmerichs Tourismus-Chefin Manon Loock-Braun erklärt. Und auch die größte startende Gruppe wird prämiert.

Auch im Südkreis wird den Radfahrern neben den Fahrrad-Routen ein umfassendes Programm geboten. Gleich fünf Fahrradrouten (35 bis 57 Kilometer) kreuzen sich in Geldern, Start ist um 10 Uhr am Markt, wo auch die Stempelstelle ist und kostenlose Fahrradkarten erhältlich sind. Dort findet am Wochenende zudem gleichzeitig „Geldern karibisch“ statt.

Vier Routen können von Straelen aus gestartet werden, Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz. Einen Besuch wert ist zwischen 14 und 17 Uhr auch das Family Open Air im Stadtgarten. In Kerken starten die Radfahrer in diesem Jahr um 10 Uhr am Kirchplatz in Stenden. Am Sonntag steigt in Kerken zudem das Finale zum Kultursommer. In Kevelaer treffen sich die Radfahrer um 10 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz. Eine Route führt unter anderem über Walbeck und Pont. Um 14.30 Uhr wird auch eine Stadtführung ab dem Priesterhaus (Kapellenplatz) zum halben Preis angeboten. In Weeze gibt es ganztägig und kostenfrei die Möglichkeit das Kulturhaus „Alte Schmiede“ zu besichtigen.Im Bürgerhaus gibt der Musikverein Weeze in grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit dem Musikvereinen Walbeck und Bergen ein Konzert. Das Programm wird um 14 Uhr mit einer Schnupperstunde beginnen. Im Rathauspark Issum wird ein attraktives Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und Musik geboten. Ab 13 Uhr sorgt die niederländische Band Joekskoeer Toujours für gute Laune. Der Start-/Zielpunkt in Wachtendonk befindet sich an der Niersuferpromenade Friedensplatz. Besonderheit: Der Startschuss für das Projekt Stadtradeln fällt in Wachtendonk beim Radwandertag. Im Rahmen des KinderSommers Wachtendonk - KiSoWa gibt es von 13 bis 18 Uhr: verschiedene Spielgeräte und -aktionen.

(RP)