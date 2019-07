Geselligkeit : Goch lädt ein zum Picknick an der Niers

Aus einem etwas altmodischen Teich im Stadtpark wurde eine zeitgemäße, offene Anlage mit begrünten Stufen. Im Sommer kann man häufig Paddler beobachten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch An zwei Terminen soll die öffentliche Fläche an der Niers zum kommunikativen Picknickplatz werden. Bei House-Musik darf am Samstag, 13. Juli, gechillt werden, der Samstag, 24. August, ist als Familientag konzipiert.

In großen Städten ist es längst sehr beliebt, Goch will’s jetzt auch mal versuchen: ein Picknick in einem öffentlichen Park, in diesem Fall an der Nierswelle. Gleich zweimal stehen Essen und Trinken in entspannter Atmosphäre jetzt im Veranstaltungskalender: am 13. Juli und am 24. August, jeweils samstags von 14 bis 20 Uhr. Die Adressatenkreise sind etwas unterschiedlich. Der erste Termin richtet sich an junge und jung gebliebene Leute, im August sind vorrangig Familien angesprochen, denn dann ist auch ein spezielles Kinderprogramm vorbereitet. Was alles geplant ist, stellte die Stadt in einem Gespräch vor.

„Den Blick übers Wasser schweifen lassen, Spaß haben, schlemmen, zusammen sein.“ So stellen sich die Einladenden die langen Nachmittage an der Niers vor. Picknicken sei immer schön, zu zweit oder mit der Familie, ebenso wie in einer größeren Gruppe, glauben die Veranstalter. Und mit der Nierswelle ist ja seit einigen Jahren ein Ort vorhanden, der eine Menge Platz bietet, einen schönen Ausblick und außerdem eine Bühne. Nicht wenige Bürger sind der Ansicht, dass hier gerne mehr stattfinden dürfte, an diesem hervorgehobenen Ort. Der einzige Makel ist, dass es dort keine Gastronomie gibt. Und nicht jeder „traut“ sich, eine eigene Flasche Bier mitzubringen und sich damit auf die Stufen am Fluss zu setzen. Wenn aber genau das empfohlen ist, sieht die Sache anders aus.

Info Nierswelle soll ein Ort der Kommunikation sein Geschichte Im Sommer 2011 war die Eröffnung der Nierswelle, die den alten Teich im Stadtpark ablöste. Auch der hatte seine Freunde, aber die Gocher akzeptierten die Neuerung schnell. Verschmutzung Mal mehr, mal weniger gravierend ist das Problem der Verschmutzung. Soziale Kontrolle durch regen Besuch hilft vermutlich am besten, Vandalismus zu vermeiden. Wo Kinder spielen und Rentner sich zum Plausch treffen, wirft man nicht so leicht Flaschen und Imbissabfälle ins Gras. Nutzung Einzelpersonen, Familien und Kleingruppen sind jederzeit willkommen, größere Gruppen sollten sich bei der Stadt anmelden.

Ilka Janhsen, die die Stadt Goch beim Marketing unterstützt, hatte laut Stadtsprecher Torsten Matenaers die Idee zum Projekt. Sie kennt derartige Veranstaltungen aus Großstädten und findet es toll, zwanglos beieinander zu sitzen, Musik zu hören, sich Leckeres schmecken zu lassen – vielleicht auch mal etwas vom Nachbarn zu probieren. Wirtschaftsförderer Rüdiger Wenzel berichtet, man habe für den ersten Termin einen bekannten DJ gewinnen können, der schon beim Parookaville aufgelegt habe und regelmäßig im Bootshaus Cologne engagiert sei: Dave Reply. Mit ihm und seinem House-Sound ist Chillen angesagt. „Das Nierswellen-Picknick ist definitiv keine Disco“, betont Torsten Matenaers. Entspannung stehe im Vordergrund, die Musik wird nur so laut sein, dass man sich noch gut unterhalten kann.

„Picknickdecken, Essen und Getränke können selbst mitgebracht werden. Es gibt aber auch einen Grillstand, Cocktails und andere Getränke zu kaufen“, erzählt Ilka Janhsen. Für letztere Angebote sorgt Axel Holl. Beim Familientag am 24. August ist das ebenso, es gibt aber auch Unterhaltung mit dem Clown Bibo, Airbrush-Tattoo, eine Wasserrutsche, Bungee und weitere Spielemöglichkeiten. „Auf der offenen Bühne haben Kinder die Möglichkeit, etwas vorzutragen, beispielsweise zu singen oder zu tanzen“, sagt Matenaers.