Salzoase in Uedem : Pure Entspannung mit Salz und Farben

Susanne Wessels in ihrer Salzoase. Eine Sitzung dauert 42 Minuten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Susanne Wessels eröffnete 2017 in Uedem einen Natursalzraum. Acht Tonnen Ursalz aus dem fernen Pakistan sind darin verbaut. Salzhaltige Luft soll das Wohlbefinden steigern.

„Für den ganzen Körper ist nichts nützlicher als Salz und Sonne“, wusste schon der römische Gelehrte und Naturforscher Plinius der Ältere, der im ersten Jahrhundert nach Christi gelebt hat. Salz ist ein ganz besonderer Stoff und wichtiger Baustein des Lebens auf dieser Erde. Menschen und alle Lebewesen brauchen es, wenn auch in der richtigen Menge. Dass salzhaltige Luft eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden hat, hat gespürt, wer je einen Spaziergang am Meer gemacht hat. Bis ans Meer muss man nicht reisen, wenn man in Uedem und Umgebung wohnt, um eine erholsame Zeit in gesunder Salzluft zu verbringen. Susanne Wessels hat vor etwa eineinhalb Jahren in Uedem einen Natursalzraum eröffnet, in dem es genau darum geht: Ausatmen – Durchatmen – Entspannen.

Wände und Boden des 25 Quadratmeter großen Raums bestehen als Salzsteinen, sie schimmern in einem warmen Gelb-Orange. Die Farbe, erklärt Wessels, komme vom Eisenanteil in dem Mineral. Das Salz ließ Susanne Wessels aus Pakistan kommen, insgesamt acht Tonnen wurden per Schiff nach Hamburg und von dort nach Uedem transportiert. „Es handelt sich um Ursteinsalz, es ist vor 250 Millionen Jahren in einem Gebirgszug in Pakistan gewachsen“, sagt sie. An einer Wand wurde ein Gradierwerk aus Fichtenholz eingebaut, das für eine angenehm frische, salzhaltige Raumluft sorgt. „Besonders bei der Sommerhitze genießen meine Gäste das Raumklima. Es ist dann wirklich eine Oase“, sagt Wessels.

Eine Sitzung in der Salzgrotte dauert genau 42 Minuten. Zusätzlich strömt siebenprozentige Sole in den Raum, und entspannende Hintergrundmusik wird hörbar. Bis zu zehn Personen können gleichzeitig auf den bereitgestellten Liegen Platz nehmen. Auch Gruppen oder Familien können gemeinsam buchen. Ganz wichtig ist Susanne Wessels die Entspannung auf vielen Ebenen. Daher ergänzt sie die Atmosphäre mit der besonderen Wirkkraft von Farben: Auf einem großen Bildschirm wechseln während der 42 Minuten die sogenannten Chakren-Farben (Chakra ist Sanskrit und heißt übersetzt Rad oder Kreis.) Anhand einer Abbildung erklärt Wessels die Farben: Grün ist zum Beispiel der Energiekreis des Herzens, Blau bezeichnet die Halslinie und steht für Kommunikation, und Dunkelblau ist das Kopfzentrum. Insgesamt gibt es sieben Chakren-Farben. Wer möchte, könne daraus auch bestimmte auswählen, so Wessels, dann richte sie das Programm darauf aus. Die Entspannung ist der Inhaberin der Salzoase wichtigstes Anliegen. Daher bietet sie zusätzlich zum Aufenthalt im Salzraum neuerdings auch Vorträge und Seminare an. Ein Achtsamkeits-Abendkurs mit dem Titel „Ruhig und gelassen mitten im Alltag“ gab es im Mai und Juni in Zusammenarbeit mit dem Meditationsraum Goch.

Weitere Veranstaltungen beschäftigen sich mit der Wirkung ätherischer Öle oder mit Hypnose. Zusammen mit der Klangtherapeutin Ines Günther hat sie seit einigen Monaten „Klang und Salz“ im Programm. Dies werde gut angenommen von den Gästen.