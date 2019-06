Goch : Gocher Realschule – mit Courage

goch Gocher Leni-Valk-Realschule ausgezeichnet.

Eine zwingende Voraussetzung, damit die Zertifizierung verliehen werden kann, ist, dass mindestens 70 Prozent aller Menschen an der Schule eine Selbstverpflichtung unterschreiben, die beinhaltet, sich in jeglicher Form von Diskriminierung aktiv zu distanzieren. In der Unterschriftenaktion bekannten sich fast 90 Prozent aller Mitglieder der Schulgemeinschaft Leni Valk dazu, sich den Grundsätzen der „SoR – SmC“ anzuschließen und sich für Courage und Demokratie nachhaltig einzusetzen.