Gocher Schwimmbad : Nessis Kombüse kocht für hungrige Piraten

Nessi hat Witterung aufgenommen: Im neuen Bistro von GochNess gibt’s leckere Stärkungen. Das Bad-Team hat sie alle probiert. Foto: Anja Settnik

Goch Das neue Bistro des Gocher Freizeitbads GochNess ist eröffnet. In 14 Tagen folgt das Indoor-Kletterschiff.

Was an Seeräuber-Jargon wach zu kitzeln war, hat Eingang in die Speisekarte gefunden: Freibeuter- oder Bootsmann-Burger, Matrosen-Wrap oder gar eine ganze Mannschaftsplatte.Der neue Imbiss im Schwimmbad GochNess, der fast schon ein kleines Restaurant ist, bietet Pommes und Hähnchen-Nuggets, weil das eben so sein muss, aber auch ein paar etwas aufwändigere Sachen. Nach zehnmonatiger Bauzeit begrüßt die Küchenmannschaft von „Nessis Kombüse“ hungrige Schwimmer im lichten, originell dekorierten Anbau.

Mobiles aus Küchenutensilien hängen von der Decke herab, in Bullaugen gaukeln dem Betrachter schwimmende Fische in Korallenriffs das nahe Meer vor. Wer durch die großen Fenster und Türen blickt, die derzeit natürlich weit offen stehen, kann zwar keinen Ozean, aber zumindest den Kesseler See sehen, der das Herz des Freizeitareals ist. In diesen Sommerwochen schätzt mancher, der sonst gerne im Hallenbad schwimmt, die luftige Umgebung des Naturfreibads: „An den heißen Tagen der vergangenen Wochen hatten wir bis zu 3500 Badegäste“, freut sich Carlo Marks, Chef der Stadtwerke, zu denen GochNess gehört.