Schützen in Goch : König Kenneth Hanke von Kessel-Nergena wird proklamiert

Das Königspaar Carina und Kenneth Hanke. Foto: Verein

Goch-Kessel Die Kesseler Kirmes steht vor der Tür. Das Dorffest findet am Scharsenweg statt, Sandflächen, Beachbar, Festzelt und Hüpfburgen gehören dazu. Veranstaltet wird die Kirmes wieder von Magic Sound Veranstaltungstechnik.

Das Kirmesprogramm fängt sportlich an, nämlich mit dem Kegelturnier; Einlass ist ab 18 Uhr. Wer sich noch anmelden möchte kann dies per Mail an kellerkinder_kessel@gmx.de erledigen. Am Samstag, 6. Juli, veranstaltet die Spielvereinigung Kessel das „Thomas Zwanziger Gedächtnisturnier“ der Altherren auf dem Kesseler Sportplatz. Start ist um 14 Uhr.

Am Samstagabend gibt es den Sportlerball, Einlass ins Festzelt ab 19 Uhr. Der Sonntag ist den Schützen und der Blasmusik gewidmet. Gegen 13.15 Uhr treffen sich die Kesseler Vereine an den Vereinslokalen Stoffelen und Gossens wo um 13.30 Uhr der Abmarsch zum Ehrenmal an der St. Stephanus Kirche stattfindet. Dort erfolgt die traditionelle Kranzniederlegung anschließend geht es von hier aus zum neuen Kirmesplatz, wo Pastor Hürter um 14 Uhr im Zelt die Kirmesmesse zelebriert. Im Anschluss hieran startet dann der gesellige Dorfnachmittag statt. Im Verlauf des Nachmittags werden König Kenneth Hanke I. und Königin Carina Hanke I. die Regentschaft übernehmen. Im Anschluss an diese Ausrufung gilt es dann die Jungschützenkönigin Maja Hartmann in ihr Amt einzuführen, danach wird das Kinderkönigspaar Mara Brökelschen und Linus Kerst eesch proklamiert. Zum Abschluss des offiziellen Teils werden die Preisträger des letzten Königsschießens ausgezeichnet und Ehrungen des Schützenvereins Kessel-Nergena durchgeführt. Ein Höhepunkt ist der Festumzug am Montag. Ab 18.15 Uhr stellen sich alle Vereine auf, Abmarsch um 18.30 Uhr.

Im Verlauf des Umzuges gibt es ein Fahnenschwenken, der Krönungsball schließt sich an. Kinder kommen auf der Kirmes nicht zu kurz: Am Sonntag ab 14 Uhr und am Montag ab 17 Uhr stehen für die kleineren Besucher des Volksfestes 13 Hüpfburgen bereit.

Magic Sound, die teilnehmenden Schausteller und die beteiligten Vereine laden alle Bürger zur diesjährigen Kirmes am Scharsenweg ein und hoffen auf gutes Wetter.

(RP)